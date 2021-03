Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 06:00

ÁRIES



Tenha calma para lidar com as suas obrigações. Você vai absorver bastante conhecimento hoje. Sua capacidade de seduzir vai estar a todo vapor.



TOURO



Atividades colaborativas vão se destacar. As parcerias podem resolver pendências. A vida a dois estará protegida se as cobranças forem excessivas.



GÊMEOS



Os seus projetos vão estar numa grande fase. As aparências ganham importância. Atente-se às tarefas de rotina. A paquera não sinaliza nada de novo.



CÂNCER



Vai ter muita disposição hoje. A criatividade não deve faltar e pode gerar novidades profissionais. O ciúme pode atrapalhar o clima do romance.



LEÃO



Será mais fácil cuidar das tarefas de rotina. Ajude alguém da família, se tiver oportunidade. Um romance à distância pode pintar na paquera.



VIRGEM



Expresse-se muito bem. Aproveite para enviar e-mails ou marcar reuniões. Surpresas no trabalho podem aparecer. Na paquera, há chance de novos contatos.



LIBRA



Um dinheiro extra vai surgir. Faça a sua parte e coloque as mãos na massa. Use o seu charme para fisgar o alvo na conquista.



ESCORPIÃO



A Lua cuida dos seus interesses. Quem trabalha em home office tem mais chances de se destacar. No amor, tenha calma e não cobre tanto o parceiro.



SAGITÁRIO



O seu signo peca pelo excesso de sinceridade. Cuidado com o que diz. Um lance sem compromisso pode animar o seu coração.



CAPRICÓRNIO



Divirta-se com os seus amigos. Também se concentre no trabalho e aposte na disposição. O romance se fortalece, mas pede atenção com o ciúme.



AQUÁRIO



O campo econômico vai ser a sua prioridade. Feche um negócio ou incremente os seus rendimentos financeiros. Boas chances podem pintar na paquera.



PEIXES



Você vai estar disposto a se arriscar hoje. Pode receber uma proposta lucrativa no emprego. O astral de sedução e mistério anima a paquera.