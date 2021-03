Corte de cabelo Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 16:01

Rio - Às vezes o resultado do corte de cabelo não fica como o esperado. As simpatias podem ser fortes aliadas nesse momento em que a vontade do cabelo crescer gera uma maior urgência. Se você deu uma exagerada no corte, aprenda essa simpatia.



Ritual para ajudar no crescimento do cabelo



Corte as pontas do seu cabelo, mentalizando ele cresça rápido. Coloque os fios cortados em um saquinho e deixe-o embaixo do seu travesseiro. No dia seguinte, pegue o saquinho e enterre em um jardim florido.