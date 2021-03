As simpatias ajudam a amenizar a insônia Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 19:00

Rio - A perda de sono tem sido uma reclamação comum nesse período de pandemia. Caso esteja vivenciando isso, saiba que as simpatias podem ajudar a ter um momento de descanso relaxante e tranquilo. No entanto, é importante procurar um especialista se o distúrbio for recorrente. O ritual utiliza a alfazema, que traz uma sensação de relaxamento e tranquilidade, e o quartzo acalma a mente.



Leia Mais Saiba como fazer banho para aliviar o estresse

Publicidade

Simpatia para dormir bem



Sente-se na sua cama antes de dormir, segure um quartzo fumê e outro branco. Feche os olhos e sinta as boas energias dos cristais entrando no seu corpo. Depois, abra os olhos e coloque em um saquinho as pedras e um punhado de alfazema. Amarre o saquinho e deixe perto da sua cama.