Girassol Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:00

Rio - Os banhos energéticos são mecanismos para revigorar as energias. O girassol tem propriedades que impulsionam a prosperidade por ser uma planta que tem a força do Sol e que carrega características como sorte. Já o alecrim proporciona relaxamento. Além disso, as duas plantas junto com o sal grosso auxiliam na limpeza das vibrações negativas.



Leia Mais Veja como fazer ritual para ajudar no crescimento do cabelo

Publicidade

Banho para aliviar o estresse



Ferva um litro de água e coloque um punhado de alecrim, outro de sal grosso e as pétalas de um girassol. Tome o banho higiênico e, em seguida, jogue do pescoço para baixo, mentalizando que boas energias estão entrando na sua vida.