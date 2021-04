Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 06:00

ÁRIES



O seu raciocínio será rápido e te ajudará a pensar. Só cuidado para não ser muito brusco. A Lua indica se dedicar mais a conquista.



TOURO



A teimosia deve fugir do seu controle. Você pode ficar mais impaciente. Talvez prefira ficar no seu canto. Uma paquera com afinidades pode pintar.



GÊMEOS



Aposte na sua intuição. Pode achar soluções espertas para os problemas. No amor, será a hora de sonhar e pensar no futuro.



CÂNCER



Organize-se e planeje-se hoje. Fortaleça a sua habilidade de se comunicar. Deve cuidar, apoiar e esbanjar criatividade nos momentos a dois.



LEÃO



Terá facilidade para se expressar. Controle o seu jeito impulsivo para não desequilibrar a saúde. Na vida a dois, a intimidade vai esquentar.



VIRGEM



Você vai ser tirado da sua zona de conforto. Adote uma postura ágil. Pode ter ganhos hoje. No amor, faça um esforço para a relação ser perfeita.



LIBRA



Aproveite o seu lado sociável. Podem rolar parcerias profissionais. Cuidado para não sufocar quem ama. Muita lealdade no relacionamento.



ESCORPIÃO



Deve cumprir seus deveres sem demora, com ordem e foco nos detalhes. Evite adotar uma postura impaciente. Muito romantismo na paquera.



SAGITÁRIO



Você vai querer aprender coisas novas se divertindo. A atração será maior por pessoas inteligentes. As finanças não estão num grande momento.



CAPRICÓRNIO



As questões familiares vão chamar a sua atenção. Você pode enfrentar problemas nas relações afetivas. Um romance com um colega de estudo pode aparecer.



AQUÁRIO



Tenha cautela para não ser muito afrontoso. A vontade de ficar sozinho vai falar mais alto. O dinheiro pode trazer muita inspiração a sua intimidade.



PEIXES



Chances de faturar uma renda extra. Só tome cuidado para não gastar a toa. No romance, não faltarão ideias para curtir o dia.