Publicado 20/04/2021 15:20

Rio - Cecília foi uma mulher corajosa e esperançosa que foi perseguida por conta da fé. Antes de morrer, a santa cantou louvores a Deus e, por isso, é considerada a protetora dos músicos e da música sacra.



Nascida em uma família nobre italiana, a santa viveu na Idade Média e tocava um instrumento que antecedeu o piano. Ela foi obrigada a casar contra a vontade e conseguiu converter o marido na noite de núpcias. Ao pressentir a morte, Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e para transformar a sua casa em uma igreja.



Oração de Santa Cecília



Ó Virgem e mártir, Santa Cecília, pela fé viva que vos animou desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo pagãos ao cristianismo, alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé e professá-la através do testemunho das boas obras, especialmente servindo aos irmãos necessitados. Alcançai-nos também a graça de sempre louvar a Deus com canções espirituais. Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós. Amém.