Santa Catarina de Sena Reprodução de Internet

Publicado 29/04/2021 15:40

Rio - Santa Catarina de Sena é celebrada nesta quinta-feira. Reconhecida como doutora da Igreja, a santa viveu a espiritualidade dominicana e um “casamento místico”, servindo aos pobres e doentes.



Nascida em Sena, na Itália, Catarina enfrentou uma peste na qual ajudou a cuidar, preparar para a morte e até mesmo enterrar com as próprias mãos os doentes. Segundo a crença, a santa também tinha o dom de reconciliar os piores inimigos com as suas orações.



Oração de Santa Catarina de Sena



Ó notável maravilha da Igreja, serva virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguistes para a Igreja e a Sociedade fostes aclamada e abençoada por todos. Volte teu bondoso olhar para mim, que confiante na tua poderosa proteção pede com todo o ardor da afeição e suplica a ti que obtenha pelas tias preces o favor que ardentemente desejo (dizer aqui a graça desejada). Com tua imensa caridade recebestes de Deus os mais estupendos milagres. Tornou-se a alegria e a esperança de todos nós que oramos a ti e rogamos ao teu coração tu recebestes do Divino Redentor. Serva e virgem, demonstre de novo o seu poder e da sua caridade e o seu nome será novamente exaltado e abençoado e consiga para nós, a graça suplicada com a eficácia de sua intercessão junto a Jesus e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no Paraíso em eterna alegria e felicidade. Amém.