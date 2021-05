Laranjeira Reprodução de Internet

Publicado 03/05/2021 17:00

Rio - Os banhos energéticos ajudam a abrir os caminhos e a atrair proteção. Eles são capazes de purificar a alma e a aumentar a prosperidade para quem está fazendo o ritual, porque fazem com que as vibrações circulem de uma forma equilibrada alinhando as questões que estão atrasando a vida.



Banho para atrair alegria e prosperidade



Coloque três litros de água em um pote, acrescente cinco gotas de óleo essencial de amêndoa e folhas de laranjeira. Deixe a mistura descansando por 24h e, no dia seguinte, coe. Depois do banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo.