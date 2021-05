Noz-moscada Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 16:55

Rio - As simpatias ajudam a abrir os caminhos para atrair a abundância e prosperidade em todas as esferas da vida. Quando o assunto é dinheiro, antes de tudo, é importante se organizar. No entanto, a espiritualidade pode ajudar a melhorar a situação. A noz-moscada, por exemplo, é um ingrediente usado para alcançar os objetivos e a estabilidade financeira.



Leia Mais Aprenda a fazer ritual para atrair alegria e prosperidade

Publicidade

Simpatia para atrair abundância e prosperidade



Pegue um recipiente e coloque um punhado de noz-moscada, outro de canela e um ramo de salsinha. Queime esses temperos mentalizando abundância e prosperidade. Descarte as cinzas de um jardim florido.