Publicado 03/01/2022 15:20

Rio - A esperança de dias melhores e a oportunidade de ter novos recomeços são renovadas no início de um novo ano. Esse é um bom período para deixar os hábitos e as coisas que não agregam. A primeira semana do ano é um bom momento para fortalecer a proteção espiritual para alcançar o que é desejado.