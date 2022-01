Janela - Reprodução de Internet

JanelaReprodução de Internet

Publicado 07/01/2022 16:10

Rio - As simpatias ajudam a fortalecer a proteção espiritual e, por isso, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. O mau-olhado é como as energias negativas enviadas para outra pessoa são popularmente conhecidas. Quem as recebe costuma sentir cansaço, angústia e desânimo. Quer proteger o ambiente contra essa vibração? Anote!

Simpatia para acabar com o mau-olhado no ambiente



Plante em um vaso uma muda de comigo-ninguém-pode. Em seguida, fure a terra e enterre uma figa e um dente de alho. Deixe o vaso em um local visível na sua casa ou no ambiente de trabalho.