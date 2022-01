Aproveite a energia da lua crescente - Reprodução de Internet

Publicado 11/01/2022 13:40

Rio - As simpatias ajudam a atrair os resultados almejados para as esferas da vida. Caso você esteja querendo alcançar o êxito profissional, recorra a elas para abrir os caminhos e atrair boas energias para esse desejo virar realidade.

Simpatia para alcançar o êxito profissional



Em uma noite de lua crescente, acenda sete velas brancas sobre um pires. Faça uma prece para o seu anjo da guarda e peça para que ele abra os seus caminhos para a prosperidade profissional. Quando as velas terminarem de queimar, jogue-as no lixo e use o pires normalmente.