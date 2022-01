Lua crescente - .

Lua crescente.

Publicado 11/01/2022 16:10

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A lua crescente é o período lunar que há um entusiasmo para avançar e realizar as metas pessoais. Nessa semana, é oportuno recorrer à espiritualidade para atrair abundância e prosperidade para melhorar as finanças ao longo do mês.

Simpatia da lua crescente para conquistar prosperidade financeira



Na semana da lua crescente, pegue três rosas amarelas, três cédulas de qualquer valor e três pedaços de fita amarela. Enrole as pétalas de uma das rosas em uma das notas de dinheiro e use uma das fitas para amarrar. O ritual deve ser repetido em outros três dias. No quarto, o dinheiro deve ser usado para comprar pão. Ferva um litro de água e coloque as pétalas, que estavam enroladas no dinheiro. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade e fartura.