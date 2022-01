As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amor - Reprodução de Internet

As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amorReprodução de Internet

Publicado 12/01/2022 15:20

Rio - Manter a chama do relacionamento acesa pode ser um desafio. Por isso, uma alternativa simples e prática para dar uma forcinha nessa questão são os banhos energéticos, uma vez que eles são instrumentos que ajudam não só na proteção, mas também para conseguir o que é desejado. Quando o assunto é amor, eles atraem e mantêm a pessoa na vida, acendendo a chama da paixão e aumentando o magnetismo.



Ritual para renovar as energias no relacionamento



Ferva três litros de água e acrescente um punhado de lavanda, um pau de canela, um jasmim e as pétalas de uma rosa branca. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo e cubra a mistura com um pano. Espere a solução amornar e, após o banho de higiene, jogue o ritual do pescoço para baixo.