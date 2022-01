Vênus - Reprodução de Internet

Publicado 17/01/2022 17:00

Rio - Vênus está em movimento retrógrado desde 19 de dezembro e permanece até 29 deste mês. A astróloga Isabella Cariello explica que o período pede atenção em tudo aquilo que proporciona prazer, assim como é oportuno para revisar a fé e as trocas afetivas. Segundo ela, durante o trânsito, as relações e pessoas do passado ou problemas antigos de um atual relacionamento podem ressurgir.