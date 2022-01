Lua cheia - reprodução

Lua cheiareprodução

Publicado 18/01/2022 14:03

Rio - As energias e os pensamentos ficam mais fortes e mais propícios para agradecer e invocar abundância no período da lua cheia. Por isso, a fase é oportuna para fazer rituais e para a concretização de desejos. Anota a simpatia caso esteja precisando de uma ajudinha para atrair prosperidade financeira.

Em uma noite de lua cheia, coloque em uma xícara de arroz duas moedas de qualquer valor. Acenda uma vela sobre um pires do lado do ritual. Quando terminar de queimar, guarde as moedas na carteira. Descarte o resto da vela e do arroz no lixo. A xícara e o pires devem ser levados e usados normalmente