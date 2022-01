Meditação - Reprodução de Internet

MeditaçãoReprodução de Internet

Publicado 18/01/2022 17:00

Rio - Os rituais ajudam as pessoas que buscam por proteção. Eles harmonizam o astral e afastam as energias que diminuem as vibrações. Além disso, contribui para afastar energias como a inveja e o mau-olhado. O ideal é fazer o banho energético em um dia sem compromissos ou antes de dormir.