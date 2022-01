Meditação - Reprodução de Internet

Publicado 19/01/2022

Rio - Às vezes a rotina fica pesada e estressante em meio às inúmeras tarefas e responsabilidades. Os banhos energéticos podem ser um mecanismo para renovar as vibrações e ajudar a levantar o astral. Aprenda o ritual para desacelerar e ter momentos mais leves.



Banho para ter momentos de tranquilidade



Pegue um recipiente e acrescente um punhado de camomila, três folhas de melissa e um raminho de lavanda. Macere os ingredientes com as mãos e, em seguida, jogue em um litro de água fervente. Após meia hora, desligue o fogo e espere amornar. Tome o banho de higiene e depois jogue a mistura no corpo. É recomendado fazer o ritual antes de dormir.