Casal - Reprodução de Internet

CasalReprodução de Internet

Publicado 21/01/2022 14:03

Rio - As simpatias podem ser uma alternativa para dar uma força na vida a dois, uma vez que elas são instrumentos que ajudam não só na proteção, mas também para conseguir o que é desejado. Quando o assunto é amor, elas atraem e mantêm a pessoa na vida, acendendo a chama da paixão e aumentando o magnetismo.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 21 de janeiro de 2022

Escreva em um papel o nome da pessoa amada e, em seguida, coloque-o sobre um pires. Regue com bastante mel, mentalizando a melhora do seu relacionamento. Deixe o ritual no Sol e, ao anoitecer, enterre o papel em um vaso de flores ou jardim.