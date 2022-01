Meditação - Reprodução de Internet

Publicado 21/01/2022 17:17

Rio - Às vezes bate aquela preguiça junto com o desânimo. Para revigorar as energias antes do começo do fim de semana, faça o banho purificador para alcançar o equilíbrio energético com coragem e fé. Aprenda!



Banho para espantar a preguiça



Ferva dois litros de água. Acrescente as pétalas de uma rosa branca e um punhado de camomila. Tome o banho de higiene e, em seguida, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a renovação energética.