Publicado 24/01/2022 17:00

Rio - Sonhar com piscina simboliza, de modo geral, um período de prosperidade e fartura na vida do sonhador. Além disso, pode indicar que é preciso ser mais organizado e cuidadoso com as pessoas e situações. No entanto, é importante analisar o contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.