Casal - Reprodução de Internet

CasalReprodução de Internet

Publicado 25/01/2022 19:33

Rio - As simpatias auxiliam na hora de reatar os laços com o companheiro. Nem sempre as duas partes da relação estão com os sentimentos em sintonia e, por isso, elas ajudam na hora da conquista e, também, para aquecer a chama do amor. Anote!

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 25 de janeiro de 2022



Simpatia para reatar com o seu o amor



Encha uma bacia com água morna. Coloque as pétalas de uma rosa vermelha e de uma rosa branca, mentalizando a volta do seu amor. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo.

Encha uma bacia com água morna. Coloque as pétalas de uma rosa vermelha e de uma rosa branca, mentalizando a volta do seu amor. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo.