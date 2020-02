Ex-mulher de Jean divulga novas fotos de agressão e acusa goleiro de abandonar filhas

Rio - A ex-mulher do goleiro Jean, Milena Bemfica, publicou nesta sexta-feira novas fotos da agressão que sofreu durante uma briga com o ex-marido, no fim do ano passado. Segundo Milena, o atleta só deixou de bater nela após as filhas pedirem que ele parasse.

"Assuma sua culpa, mas sem mentir e manipular. As minhas filhas presenciaram tudo. Ele só parou porque elas entraram no meio. E eu não tropecei, ele puxou o meu cabelo e começou a me esmurrar. Viva sua vida com o peso de que você não era, mas se transformou em um monstro", afirmou Milena.

Jean também foi acusado pela ex-esposa de não pagar pensão alimentícia às filhas. Ela divulgou uma suposta conversa de WhatsApp em que alerta o goleiro.

"A Justiça determinou o valor, não eu. Se não pagar, será preso. Vim falar na mídia porque há uma semana o pai sumiu e a assistência dos livros que ele deveria dar, não deu, e minha mãe que comprou", escreveu.