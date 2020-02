Fotos! Musa do Londrina revela detalhes para arrasar no Carnaval: 'Minha fantasia será mínima'

Rio - Faltando poucos dias para o Carnaval, a modelo e influencer Thay Lupi estrelou um ensaio pra lá de ousado. Musa da Colorado do Brás, escola de samba do grupo especial de São Paulo, ela posou no barracão onde são montados os carros alegóricos e não economizou na sensualidade. De body prata, ostentou corpão e mostrou o shape que desfilará na avenida.

“Foco total no shape, agora é fazer aquele ajuste fino. Além do jejum intermitente de 12 horas, cortei os exageros. Como o máximo de comida fresca, muita salada e frutas, nada de tão diferente. Uma dieta simples, com comida de verdade, traz o melhor resultado”, conta. “Minha fantasia será mínima, então tem que caprichar no corpão. É um biquíni fio dental. Vai ter muita pena e cristal importado. Estou investindo alto”.Já na academia, Thay faz musculação cinco vezes na semana para tonificar os músculos e não dispensa exercícios aeróbicos para ganhar fôlego para a avenida. “Não sou estilo maromba, gosto do shape mais feminino, então não exagero nas repetições e nas cargas. Minha genética ajuda também”, diz.Neste ano, a Colorado do Brás levará para a avenida o enredo “Que Rei sou eu?”, contando a história do rei Dom Sebastião, marcada por mistérios, lutas, sabedoria e lendas. A escola será a segunda a desfilar no sábado, dia 22 de fevereiro.