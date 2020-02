Destaque de projeto social, tenista que virou dublê de Erika Januza projeta futuro: 'Ajudar próximas promessas'

Rio - Destaque do projeto social "Tênis na Lagoa" e dublê da atriz Erika Januza, da novela da Rede Globo "Amor de Mãe", Tamara Mariano concedeu entrevista exclusiva ao jornal O Dia e falou sobre diversos assuntos. Dentre eles, a importância da instituição, a experiência como boleira no Rio Open e o encontro com a lendária Serena Williams, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

O projeto é uma iniciativa particular do professor Alexandre Borges e existe desde 2003, tendo atendido até hoje mais de 4000 crianças. Atualmente, 250 crianças entre 5 e 18 anos de comunidades como Cruzada São Sebastião, Vidigal, Rocinha, Parque da Cidade, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Tabajaras e Rio das Pedras participam das aulas que acontecem nas quadras públicas localizadas às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul.





"Na minha vida, mudou muita coisa. Eu não esperava jogar tênis. Mas um dia eu fui e desde o primeiro momento, o Alexandre (professor) disse que eu tinha talento, mas eu não queria porquê jogava futebol. Porém, nunca recebi uma oportunidade no futebol. Tive uma conversa com a minha mãe e decidi abraçar a chance de jogar tênis. E desde então, já se passaram oito anos que estou jogando", completou Tamara. Projeto social Tênis na Lagoa existe desde 2003 e já recebeu mais de 4000 crianças - Divulgação "O projeto é uma experiência muito legal. Até mesmo para quem não pensa em levar a sério o esporte. Só de estar fora da rua, já é um grande avanço, ainda mais hoje com esse mundo violento. Então, quanto mais atividades para as crianças, teremos mais pessoas fora disso", acrescenta a tenista de 18 anos.





Boleira do Rio Open desde a primeira edição (2014), Tamara conta que já conseguiu tirar foto com Dominic Thiem, em 2017, quando conquistou o ATP 500 disputado no Rio de Janeiro. Campeã do Torneio Winners na categoria até 18 anos, a tenista recebeu o troféu nas mãos de Pablo Cuevas, que venceu o torneio em 2016."Estar perto dos tenistas é maravilhoso. Esse ano ainda não consegui tirar foto com ninguém. Consegui tirar foto com o Dominic Thiem, em 2017, quando ele entregou o troféu para os campeões do Winners (torneio amador do Rio Open). Quero muito tirar uma foto com o Coric", contou Tamara minutos antes de ser boleira na partida entre Borna Coric e o brasileiro Thiago Wild, vencido pelo croata por 2 sets a 1

Tamara também falou como foi a experiência de atuar como boleira no jogo de sua maior inspiração no tênis, Serena Williams, e revelou sua estratégia para conseguir um autógrafo da tenista norte-americana dona de 23 títulos de Grand Slams na carreira.



"Foi muito bizarro. Eu estava como boleira na estreia das Olimpíadas do Rio, quando ela venceu o jogo. Fiquei muito feliz de ter visto ela de perto, mas não tirei foto. No dia seguinte, ela foi eliminada para Svitolina e eu pensei "E agora? Eu não tenho foto e não peguei autógrafo". Assim que o jogo acabou, eu peguei uma bolinha do jogo e saí correndo. Fui para a área da academia, sentei em uma cadeira e fiquei esperando. A Serena andando, e eu olhando. Ela veio andando mais devagar e eu estava me preparando para pedir. Quando ela ficou praticamente parada do meu lado que eu dei a bolinha correndo, ela riu pra mim e assinou a bolinha", conta Tamara.



Talentosa dentro das quadras, seja jogando, ou atuando, pretende seguir no projeto social para ajudar futuros talentos. Professor da tenista, Alexandre Borges revelou que Tamara é a melhor jogadora que ele já treinou ao longo desses 16 anos.