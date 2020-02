Bloco de Carnaval de Daniel Alves é encerrado mais cedo por causa de arrastões

Rio - O bloco 'Good Crazy', realizado na capital de São Paulo e idealizado pelo lateral do São Paulo Daniel Alves, que teve o cantor Seu Jorge como atração principal, precisou ser encerrado mais cedo neste domingo por causa de arrastões e brigas entre os foliões durante a festa.



O jogador e o cantor anunciaram às 17h30 que o desfile programado para terminar às 19h estava se encerrando. Imagens da 'Globo News' flagraram grupos de pessoas furtando celulares e provocando brigas entre os foliões.



Antes do bloco, o lateral compartilhou nas redes sociais a empolgação com o seu primeiro bloco na cidade de São Paulo.



"É hoje o dia da alegria e a tristeza não pode pensar em chegar.... diga espelho meu, há na avenida alguém mais feliz que eu? Não! O primeiro é especial e tem que ser partilhado com pessoas especiais!", disse.





"É hoje o dia da alegria e a tristeza não pode pensar em chegar.... diga espelho meu, há na avenida alguém mais feliz que eu? Não! O primeiro é especial e tem que ser partilhado com pessoas especiais! #alegria #paz #amor #Ecarnaval"

Nesta segunda-feira, o jogador compartilhou uma imagem ao lado de Seu Jorge e não citou o incidente.



"No flow, no groove, no show!! Seu Jorge no bloco good crazy... que seja a primeira de muitas", concluiu Dani.