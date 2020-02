Inteira, única e essencial para nós! Essa caminhada é nossa, essa luta é nossa, Alice! Nosso carinho, abraço e sorriso - tão intensos e generosos quanto tu és! pic.twitter.com/qSlRhUrQWp — RBS TV (@rbstv) February 28, 2020 Rio - A apresentadora do Globo Esporte no Rio Grande do Sul, Alice Bastos Neves anunciou que está realizando um tratamento contra o câncer de mama. Com isso, a jornalista se ausentará por um tempo da televisão.

"Eu queria dividir uma questão minha, da minha vida mesmo, particular. Em janeiro, agora, fui diagnosticada com câncer de mama, uma notícia difícil, um susto enorme. Descobri num exame de rotina — a gente fica falando aqui de prevenção, é muito importante mesmo. Passei por uma cirurgia de retirada do tumor e, segundo o meu médico, eu estou curada", prosseguiu.

"Mas, nos próximos dias, começo um tratamento complementar: a quimioterapia. Vai ser um período desafiador e eu fiz questão de dividir isso com vocês, aqui, no nosso canal de comunicação diário, porque em alguns momentos eu vou ter que me afastar do Globo Esporte. E nada mais justo que vocês saibam o porquê e saibam por mim. Adoro estar aqui, me faz muito bem, então sempre que eu puder, até para ajudar no meu tratamento, eu venho, e a gente segue juntos, como sempre, nessa troca de energia que é tão legal e que me faz tão bem", completou.