Jogadora de golfe 'mais sexy do mundo' revela que teve fotos íntimas vazadas

Estados Unidos - Uma das mais populares golfistas do mundo, Paige Renee Spiranac passou por uma situação delicada. De acordo com a atleta, que se auto-intitula como golfista mais sexy do mundo, um ex-namorado teve acesso a imagens 'extremamente sensíveis' há alguns anos, e o mesmo compartilhou as fotos com amigos.

"As pessoas dizem sempre para não fazer esse tipo de fotografias. Parece uma ideia divertida e sexy, mas será que vale a pena o risco? Muitos de nós já o fizemos", disse Paige no podcast Playing A Round With Paige Renee. Aos 26 anos, a golfista do circuito LPGA afirmou que fez denúncia do ex-namorado às autoridades.