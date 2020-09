Luto! Comentarista que virou meme ao brigar ao vivo com apresentador morre de infarto

Morreu, na manhã deste sábado, o comentarista esportivo José Carlos Lippi, de 76 anos.



Componente da bancada do programa Esporte Cidade, vinculado na TV Cidade, emissora que transmite sua programação em Teresópolis e Bonsucesso, no Rio de Janeiro, ele ficou famoso após viralizar nas redes por conta de uma briga ao vivo.

Durante a exibição de alguns gols do campeonato municipal, Lippi se irritou com o apresentador Marcelo Rocha, que não o deu o tempo suficiente para analisar os assuntos do programa e acabou soltando a frase que virou meme: “Eu sou obrigado a falar que este programa aqui está uma p…”. Logo em seguida, ele abandonou o estúdio.

A irritação do jornalista viralizou e imagem rodou por todo o país e acabou se transformando em um dos memes mais famosos. Casado, ele deixa sete filhas e 16 netos e uma legião de amigos e admiradores.

Nascido em Teresópolis, José Carlos Lippi teve a vida dedicada ao esporte, como atleta, dirigente, treinador e cronista. Ele jogou em diversos clubes e chegou a ser treinador do Teresópolis e da seleção teresopolitana de futebol.

Também passou pela Rádio Teresópolis, Rádio Geração 2000, Teresópolis Jornal, Gazeta de Teresópolis, TVT e tevê Cidade. É um dos fundadores do jornal O Diário de Teresópolis.