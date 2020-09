Ex-Real Madrid dispara sobre caso Messi: 'Tem que se f**** e aguentar'

Rio - A permanência de Messi no Barcelona ainda é tema de muito debate dentro do mundo da bola. Agora, foi a vez de Hugo Sánchez, ex-jogador do Real Madrid, que não mediu palavras e fez a sua análise sobre o assunto.

Direto, o mexicano não mediu palavras e criticou a postura do argentino, que na sua visão, foi mal assessorado do começo ao fim.



"Devido ao péssimo assessoramento do seu pai e advogados, o Messi terá que ficar mais um ano no Barcelona. Isso certamente vai prejudicar a sua imagem dentro do clube", afirmou o mexicano, antes de completar:



"Ele não tem escolha a não ser tomar vários chás de alho e água nesses onze meses, que é ‘se foder e aguentar’ um ano, 10, 11 meses, o tempo necessário até que ele tenha a liberdade e fique livre".



Pré-Contrato



Com o seu vínculo encerrando no Barcelona em junho de 2021, Messi está livre para assinar um pré-contrato a partir de janeiro do ano que vem.