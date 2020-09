Fotos! Conheça suposta pivô de corte de jogadores da seleção inglesa

Rio - Uma grande polêmica estourou na seleção inglesa, no último final de semana, quando os jovens Phil Foden (Manchester City) e Mason Greenwood (Manchester United) levaram duas mulheres para concentração, em meio ao isolamento por conta do coronavírus. Diante do fato, ambos foram cortados da equipe que disputa a Liga das Nações.

Em entrevista ao Daily Mail, a modelo Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir (20 anos), apontada como uma das garotas que estiveram com os atletas - ao lado da sua prima, a estudante de Direito Lara Clausen (19 anos) -, explicou como o encontro aconteceu: "Nos conhecemos online. Eu estava conversando com Mason alguns dias antes de eles chegarem à Islândia (onde a seleção inglesa está concentrata)", afirmou ela, que foi finalista no Miss Universo no ano passado.Ela ainda apontou que nem sabia exatamente quem eram os jogadores antes de falar com eles e visitá-los no hotel. "Sinto-me mal por eles e nunca quis colocá-los nesta posição, mas não sabíamos que estavam em quarentena, se soubéssemos não teríamos ido encontrá-los. Nem sabíamos quem era Phil. Perguntei-lhe quem era. Nem sabíamos que Mason jogava pelo Manchester United.Sua prima, Clausen também falou sobre essa quebra do isolamento. "Somos jovens e estúpidos e todos cometemos erros", disse.As modelos, que não quiseram dar muitos detalhes sobre as horas que passaram com os atletas, deixaram claro que o comportamento dos jogadores com elas foi exemplar. "Foi uma boa noite, é claro. Eles eram caras muito legais. Trataram-nos muito bem. Foram cavalheiros, meninos muito simpáticos", revelou Nadia.Por fim, ela afirmou que, desde que o esncândalo estourou, não tiveram mais contato com os jogadores. "Não falamos com eles desde então. Não queremos incomodá-los porque, é claro, eles estão muito ocupados agora. Eles não nos contataram", apontou.