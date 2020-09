Rio - A Globo ainda faz esforços para evitar a perda da Libertadores para o SBT. Segundo informações do jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, a emissora carioca tentou fazer mais um acordo com a Conmebol e que a tendência é que a proposta seja rejeitada. A entidade está com valores acertados com o SBT e as partes já teriam trocados a minutas de contrato.

A Globo tinha um contrato para a transmissão da Libertadores até 2022 por U$ 60 milhões por ano pelos diretos na TV Aberta e na fechada. A emissora tinha direito de escolher os jogos mais importantes, com duas partidas na quarta-feira, até o fim da competição. No entanto, pediu rescisão do contrato, alegando o alto valor.

A emissora carioca ainda tentou renegociar o preço, mas a Conmebol decidiu abrir o mercado no Brasil e negociar o pacote com outras emissoras. A insistência da Globo em fechar com a Libertadores é pelo fato de que não terá nenhuma competição tão importante até 2022. Sendo assim, a Globo continua com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.