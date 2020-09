Rio - Parte da torcida do Fluminense ficou na bronca com o lateral-direito Calegari, nesta quarta-feira, e usou o Twitter para comentar uma cena inusitada do defensor na partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Durante o jogo, o atleta tricolor teria sido flagrado pedindo a camisa do meia rubro-negro De Arrascaeta (assista abaixo).



O garoto Calegari pediu a camisa de Arrascaeta. pic.twitter.com/B6H4VA23H3 — Victor Gammaro (@vgammaross) September 10, 2020

No Twitter, alguns internautas defenderam o jovem lateral do Fluminense. Para estes, a humildade e admiração do jogador ainda formação foram atitudes naturais de jogos. Contudo, Calegari recebeu duras críticas por, no meio da partida, contactar o adversário.

No vídeo ainda é possível ver uma reação "indiferente" de Arrascaeta. Vale lembrar que os atletas não explicaram a situação, ou seja, não se tem a certeza do conteúdo da conversa. Em campo, o Flamengo venceu o clássico carioca por 2 a 1, pela nona rodada do campeonato nacional. No Maracanã, Filipe Luís e Gabigol, pelo Flamengo, e Digão, pelo Fluminense, marcaram.