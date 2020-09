Rio - Neymar e a Nike desmancharam uma parceria de quase 15 anos no fim do mês passado. Nesta sexta-feira, o jogador seguiu todos os perfis ligados a Puma, no Instagram e aumentou os rumores de uma possível parceria com a empresa alemã. Até o momento, o atleta de 28 anos, segue sem uma fornecedora de material esportivos.

Neymar segue todas as páginas da Puma - Reprodução

O motivo do rompimento não foi explicado pela fornecedora americana e nem pelo craque da seleção brasileira e do PSG.

O contrato tinha sido assinado em 2011, quando conquistou a Libertadores pelo Santos. O vínculo terminaria em 2022 e previa que ele receberia US$ 105 milhões (R$ 174 milhões na cotação da época) por 11 anos.