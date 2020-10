Fotos! Musa fitness admite que bumbum de 126cm é silicone e quer aumentar o tamanho

Rio - Vanessa Ataides sempre chamou atenção pelo tamanho do bumbum: 126cm atualmente. Quando questionada se era silicone, ela negava, mas agora a morena admite que colocou próteses.

"Eu sempre negava, mas acho que a gente tem que ser de verdade. Estamos passando por um momento que temos que ser verdadeiros com os outros", acredita.Aliás, Vanessa quer até aumentar o tamanho. "Minha meta é chegar em 130cm com alimentação e treino. Mas, se for preciso, eu aumento a prótese", disse a morena.Para manter o corpo sarado, a musa fitness faz dieta e exercícios físicos. "Fico em média 2 horas na academia fazendo treino de musculação e caminhada. Sendo que acordo às 4hs da manhã para fazer cardio em jejum", conta