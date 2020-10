O centroavante argentino Diego Churín é o novo reforço do Grêmio para a sequência da temporada Lucas Uebel/Gremio

Por O Dia

Porto Alegre - Oficialmente apresentado na tarde desta segunda-feira, no CT Luiz de Carvalho, o atacante Diego Churín encara o desafio de defender o Grêmio como a maior oportunidade da carreira. Aos 30 anos, ele deixou o Cerro Porteño, do Paraguai, como ídolo. Com fama de goleador, ele marcou 53 gols pelo clube de Assunção.

O Grêmio investiu cerca de R$ 8 milhões para adquirir 80% dos direitos do reforço. Churín, que vestirá a camisa 19, assinou contrato até o fim de 2022 e chega para disputar a posição com Diego Souza, artilheiro da equipe em 2020, com 13 gols.

Publicidade

"É o maior desafio da minha carreira. Estar no Grêmio, com as instalações que tem, onde o futebol é uma religião, com a paixão que eu vivo, não sei se me imaginei, mas é uma satisfação muito grande. Algo que sempre sonhei e estou cumprindo à base de esforço e sacrifício. Tenho que estar à altura de um clube tão grande", disse Churín, em sua apresentação oficial.

Nesta segunda-feira, ele participou do primeiro treino com os novos companheiros. O departamento jurídico do clube trabalha para regularizá-lo a tempo do jogo com o Juventude, na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Natural de Natural de Arroyo Dulce, a 215 quilômetros de Buenos Aires, Diego Churín Puyo é cria da base do Independiente. Na Argentina, defendeu o Platense, Los andes e Comunicaciones, e, no Chile, o Curicó Unido, Universidad de Concepción e Unión Española. Desde 2017, ele atuava pelo Cerro Porteño.

Publicidade

"Estive em dois países diferentes e não tive dificuldades para me adaptar. Que aqui não seja a exceção. É me adaptar rapidamente ao futebol, aos meus companheiros e ao que quer o Renato dentro de campo. Estar o mais rápido possível dentro do campo e demonstrar o que posso dar", destacou Churín.