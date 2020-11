Rafael Nadal vence Feliciano López e chega à vitória de número mil na carreira Divulgação/ATP

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 18:07 | Atualizado 04/11/2020 18:08

Rio - Quase um mês após conquistar seu 13º título de Roland Garros, Rafael Nadal retornou à França, mas dessa vez nas quadras rápidas do Masters 1000 de Paris. O número dois do mundo estreou com vitória sobre o compatriota Feliciano López por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (5) e 6/4, em 2h30 de partida. Com o triunfo, Nadal atingiu a marca de mil vitórias na carreira.

López começou melhor na partida e conseguiu uma quebra logo de cara para abrir 2 a 0. Sólido, o número 64 do ranking mundial segurou a vantagem no placar e venceu o primeiro set por 6/4.

Precisando reagir, Nadal voltou mais ligado na partida e não cometeu os mesmos erros do primeiro set. Após cinco chances de quebra de saque, o número dois do mundo aproveitou o primeiro set point e levou a decisão para a parcial decisiva.

Embalado pela vitória no set anterior, Nadal conseguiu a primeira quebra no jogo e abriu 2 a 0. Comandando os games de saque, o Toro Miúra não deu chances a López e fechou a partida em 6/4.



Na próxima rodada, Nadal vai enfrentar o australiano Jordan Thompson, que venceu o croata Borna Coric por 2 sets a 1. A partida está marcada para quinta-feira, às 11h30 (de Brasília).

