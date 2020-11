Pedro e Richarlison nos tempos de Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 13:17 | Atualizado 06/11/2020 13:17

Feliz demais por tu irmão!!! Só vamos @Pedro9oficial pic.twitter.com/1y5ZcMhNYS — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 6, 2020 "Feliz demais por tu, irmão", publicou o jogador do Everton.

Pedro foi chamado para ser mais uma opção de Tite no ataque diante da lesão atual de Neymar. O centroavante será relacionado para o jogo contra a Venezuela, no dia 13 de novembro, no Morumbi.



O departamento médico da seleção brasileira acredita que Neymar tenha condição de enfrentar o Uruguai, fora de casa, no próximo dia 17.