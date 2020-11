Por O Dia

Com seus principais atletas lesionados, o Flamengo entrou em campo nos últimos jogos com o elenco desfalcado. Gabigol por exemplo, que está há 36 dias parado, pode voltar a campo nesse domingo . Lançamos a seguinte pergunta nas redes sociais do jornal O Dia: o tempo de recuperação dos jogadores lesionados é respeitado?A enquete ficou disponível por 24 horas, entre a quinta-feira, 5, e a sexta-feira, 6, no Twitter Linkedin . Embora acirrada, com 53,2% dos votos a maioria do público disse não acreditar que o tempo de recuperação está sendo respeitado. Ao todo, 570 usuários participaram da votação.