Rio - A musa do Grêmio, Kamila Costha não é uma simples torcedora do clube gaúcho. A paixão que a bela tem pelo Tricolor dos Pampas está marcada na pele dela. Em várias imagens no Instagram, a bela exibe o seu amor pelo clube gaúcho e também toda a sua graciosidade pelas redes sociais.

