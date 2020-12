Substituto de Eduardo Coudet, Abelão não teve um recomeço animador em sua sétima passagem pelo Inter Ricardo Duarte/Internacional

13/12/2020

Rio - Abel Braga apareceu aliviado em entrevista coletiva após a vitória do Internacional sobre o Botafogo, a primeira no Campeonato Brasileiro desde que assumiu o comando do Colorado. A alegria foi tanta que permitiu o treinador brincar com os planos para o resto da noite.

"Vocês não podem imaginar quando eu pegar a taça de vinho hoje… Vai ser bom demais", disse Abel Braga na penúltima resposta da coletiva.



A vitória sobre o Botafogo foi muito importante para Abel Braga. O Inter ficou sete rodadas sem vencer no Brasileirão, cinco delas com Abel. Além disso, o Colorado foi eliminado nos pênaltis para o América-MG, pelas quartas da Copa do Brasil, e para o Boca Juniors, nas oitavas da Libertadores.

A resposta sobre a taça de vinho aconteceu quando o treinador foi questionado sobre o futuro. Na próxima terça-feira, o Inter passa por eleições presidenciais e a nova diretoria toma posse em 31 de dezembro. O contrato de Abel Braga vai até o final de fevereiro. A pergunta foi se alguém já havia procurado o técnico para falar sobre os próximos meses.

"Essa pergunta você não tem que fazer a mim. Primeiro eu sou apolítico. Sou amigo, sou uma pessoas que tem uma identidade enorme com esse clube, esse torcedor. Eu quero ser sempre mais uma pequena pecinha nessa engrenagem. Tenho contrato até fevereiro e não tenho a mínima ideia do que vai acontecer depois. Muita gente, até amigos, disseram que eu era maluco de pegar o time. 'Pô, como não vou pegar? O Inter está precisando de mim…'. Sempre vai ser uma honra, cara. Vocês não podem imaginar como essa vitória me fez bem. Não pode imaginar quando eu pegar a taça de vinho hoje… vai ser bom demais", disse.