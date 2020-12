Juninho Manella foi apresentado pelo clube paulista para a disputa do Estadual em 2021 Divulgação/São Bento

Rio - Por conta da paralisação devido à pandemia, a próxima temporada só começará ao final de fevereiro, mas alguns clubes de menor investimento já começam a se movimentar por reforços para os estaduais. Nesta segunda-feira, o São Bento-SP anunciou a chegada de Juninho Manella, youtuber com mais de seis milhões de inscritos na plataforma de vídeo.

Outro fato curioso é que Juninho é filho do técnico do São Bento, Edson Vieira. Num primeiro momento, o youtuber participará da pré-temporada e passará por exames para analisar a possibilidade ou não da assinatura do contrato definitivo. Juninho Manella faz sucesso no Youtube com vídeos de desafios e brincadeiras relacionadas a futebol.