Narrador Luis Roberto, do Grupo Globo Reprodução

Por LANCE!

Publicado 14/12/2020 14:13 | Atualizado 14/12/2020 14:14

Rio - O Internacional venceu o Botafogo no último sábado pelo Campeonato Brasileiro de virada por 2 a 1 com um gol que gerou polêmica. O lance foi gerado de uma falta cobrada pelo lateral direito alvinegro, Kevin, onde o atacante Yuri Alberto pegou a bola e fez o gol. Para o narrador Luis Roberto, faltou fair play da equipe do Inter.



"A gente passou por uma quarta-feira de felicidade com o jogo interrompido no movimento antirracista como a gente não tinha visto ainda na Europa e no futebol, o que renovou as minhas esperanças... Aí, para o meu desconforto, para o meu coração velho e sonhador de São João de Boa Vista, eu esperava que o Internacional devolvesse a bola para o Botafogo no sábado", disse Luis Roberto durante o programa "Seleção SporTV".

Publicidade

"Fiquei numa tristeza com todo mundo pedindo ao Yuri para fazer o gol. Eu imaginei que aquilo fosse possível, o futebol dar um exemplo de fair play, de jogo limpo, e devolvesse, porque do ponto de vista legal, não aconteceu nada ilegal, mas certamente o Kevin não jogou, e isso me deu uma desesperança muito profunda", completou.

Com a vitória, o Internacional chegou aos 41 pontos e é o 5º colocado do Brasileirão. Já o Botafogo é o lanterna do Campeonato, com 20 pontos.