Luciano é um dos destaques do São Paulo em 2020 Reprodução/São Paulo

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 15:35 | Atualizado 14/12/2020 15:41

São Paulo - Destaque do São Paulo nesta temporada, o atacante Luciano pode perder algumas partidas do clube nas próximas semanas. Em exame realizado nesta segunda-feira, o departamento médico do clube diagnosticou um estiramento no músculo adutor da perna esquerda do atleta, que não enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira.

Publicidade

Com 12 gols, o jogador é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Aos 27 anos, o atacante tem sido fundamental para a campanha de líder da equipe de Fernando Diniz. Luciano se lesionou no clássico do último domingo, contra o Corinthians. O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo e deu lugar a Pablo.