Neymar e Messi em ação pelo Barcelona Foto: AFP

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 15:43

Recentemente, Neymar também já declarou que gostaria de voltar a atuar ao lado de Messi.

Publicidade

"O que mais quero é voltar a jogar com ele [Messi]. O que mais quero é voltar a desfrutar com ele dentro de campo", afirmou.

Neymar se machucou no último domingo após sofrer uma entrada dura do brasileiro Thiago Mendes, do Lyon. Ele ficará afastado dos gramados por três semanas, mas isso não o impedirá de enfrentar o Barcelona, já que os duelos de oitavas de final só começam no fim de fevereiro.