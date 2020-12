Rio de Janeiro - 06/11/2019 - Vanderlei Luxemburgo do Vasco durante partida contra a equipe do Palmeiras no estadio de Sao Januario valido pelo Campeonato Brasileiro 2019. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 19:19 | Atualizado 14/12/2020 19:21

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo foi internado nesta segunda-feira no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O treinador, de 68 anos, testou positivo pela segunda vez para a Covid-19. As informações sobre seu estado de saúde ainda não foram divulgadas.

Publicidade

De acordo com o portal "GE", o treinador estava com a família no Rio de Janeiro e apresentou sintomas da doença. Por conta disso, decidiu procurar tratamento na capital paulista.

Vanderlei já havia testado positivo para a Covid-19 em julho, mas ficou assintomático. Na época, ele ainda dirigia o Palmeiras e foi afastado dos trabalhos por duas semanas.