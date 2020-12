Winner Mercedes' British driver Lewis Hamilton (C) celebrates with the trophy on the podium after the Turkish Formula One Grand Prix at the Intercity Istanbul Park circuit in Istanbul on November 15, 2020. (Photo by OZAN KOSE / POOL / AFP) AFP

Publicado 15/12/2020 16:59

Rio - Após especulação de saída da Rede Globo, a Fórmula 1 pode renovar com a emissora carioca. De acordo com o portal 'Grande Prêmio', a Disney, detentora dos canais ESPN e Fox Sports, desistiu da negociação pela transmissão do campeonato. Além dos canais fechados, o SBT também não seguiu as tratativas com a Liberty Media, responsável pela transmissão. Com isso, o caminho fica aberto para a Globo.

Ainda segundo o portal, a Disney estaria interessada em uma parceria com o SBT porque sabia que a emissora era preferência da Liberty Media. Contudo, com a saída da emissora de Silvio Santos das negociações, a empresa norte-americana também desistiu de adiquirir os direitos. Um dos motivos da recusa do SBT é por conta das afiliadas. A emissora teria de pagar para estas transmitirem o campeonato.