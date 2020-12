Memes! Após eliminação com goleada na Libertadores, torcedores ironizam o Grêmio e relembram massacre do Flamengo

Rio - A eliminação do Grêmio nas quartas de final da Libertadores para o Santos, após goleada por 4 a 1 na Vila Belmiro fez com que alguns torcedores ironizasse o clube gaúcho nas redes sociais e lembrassem de outra goleada que o Tricolor dos Pampas sofreu recentemente na competição. No ano passado, o Flamengo fez 5 a 0 na equipe de Renato Gaúcho e avançou para a final do torneio.

