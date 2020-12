Por O Dia

Publicado 17/12/2020 14:55

O jornal O Dia realizou entre quarta-feira, 16 e quinta-feira, 17, uma enquete nas redes sociais para saber qual seria a opinião dos seguidores sobre a possibilidade de renovação do contrato do goleiro Diego Alves com o Flamengo . A maioria dos participante (59,3%) defendeu a permanência do jogador no Rubro-Negro.Participaram da votação 911 seguidores, sendo que a maior participação ocorreu no Instagram , seguido por Twitter