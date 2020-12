Lewandowski é favorito FRANCK FIFE /AFP

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:38 | Atualizado 17/12/2020 16:44

Zurique - Robert Lewandowski é o melhor jogador do mundo da Fifa na temporada. Em cerimônia realizada nesta quinta-feira, o polonês venceu o prêmio 'The Best', deixando super craques como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para trás. A premiação se refere a temporada 2019/20. É a primeira vez que o atacante do Bayern de Munique conquistou o troféu.

A última temporada de Lewandowski faz jus ao prêmio recebido. Em 47 partidas pelo clube alemão, o atacante polonês marcou 55 gols e conquistou os seguintes títulos: Liga dos Campeões da Europa, Supercopa da Uefa, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha, sendo artilheiro em três destas competições.



Desde que se desvinculou da Bola de Ouro, da France Football, há quatro anos, o 'The Best' já premiou três atletas: Cristiano Ronaldo (2016 e 2017), Luka Modric (2018) e Lionel Messi (2019). Na carreira, Robert Lewandowski já soma 508 gols em 754 jogos, com 22 títulos conquistados. Veja as outras premiações da noite do Fifa 'The Best'.

Melhor jogadora da temporada: Lucy Bronze (Manchester City)

Prêmio Púskas de gol mais bonito: Heung-min Son (Tottenham)

Melhor técnico da temporada: Jurgen Klopp (Liverpool)

Melhor técnica da temporada: Sarina Weigman (Holanda)

Melhor goleiro da temporada: Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Melhor goleira da temporada: Sarah Bouhaddi (Lyon)

Prêmio de melhor torcedor: Marivaldo da Silva (Sport-BRA)

Prêmio Fair-Play da temporada: Mattia Agnese (Itália)